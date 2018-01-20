Эксперт: Трамп абсолютно проиграл ситуацию с Северной Кореей

Доктор политических наук, американист Дмитрий Евстафьев считает, что Дональд Трамп абсолютно проиграл ситуацию с Северной Кореей, передает НСН.

20 января 2017 года состоялась инаугурация Дональда Трампа в качестве 45 президента Соединенных Штатов. Таким образом сегодня исполняется ровно год, как он находится на своем посту. Победа Трампа на президентских выборах, с одной стороны, оказалась для многих большой неожиданностью, по некоторым сведениям, в том числе и для самого Трампа. С другой стороны, приход в Белый дом человека, совершенно нового для американской политической элиты, давал основания для серьезных изменений в политике США. Тем более, что у него самого планы были весьма амбициозные.

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«Политический разгром, который был ему учинен Ким Чен Ыном, - это «Аргентина-Ямайка 5:0». Сейчас это не имеет значения, потому что главные вопросы – это внутриэкономические ожидания. Трампу удалось сместить фокус внимания с КНДР на Иран.

Но рано или поздно этот проигрыш всухую против него сыграет. Ему придется возвращаться к этому вопросу, но уже под выборы, когда свобода его маневра будет не очень большой»,- сказал он.