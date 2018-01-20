Эксперт: первый год президентства Трампа отмечен серьезными неудачами

Доктор политических наук, американист Дмитрий Евстафьев заявил, что первый год президентства Трампа отмечен серьезными неудачами, передает НСН.

20 января 2017 года состоялась инаугурация Дональда Трампа в качестве 45 президента Соединенных Штатов. Таким образом сегодня исполняется ровно год, как он находится на своем посту. Победа Трампа на президентских выборах, с одной стороны, оказалась для многих большой неожиданностью, по некоторым сведениям, в том числе и для самого Трампа. С другой стороны, приход в Белый дом человека, совершенно нового для американской политической элиты, давал основания для серьезных изменений в политике США. Тем более, что у него самого планы были весьма амбициозные.

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«Не получилось сформировать серьезный внутриполитический консенсус. Любой американский президент всегда гордился тем, что некоторые вопросы находятся в пределах бипартийного консенсуса в Соединенных Штатах. У Трампа в этом смысле нет ничего, кроме вопроса о том, что Россию надо давить дальше.

Но он был консенсусным и до Трампа и будет после него. Ему расширить бипартийный консенсус расширить не удалось. Причем он начинает больше взаимодействовать, заигрывать с правыми демократами, чем со своей любимой Республиканской партией», - отметил эксперт.