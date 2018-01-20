Эксперт: президенту США удалось напугать европейцев

Доктор политических наук, американист Дмитрий Евстафьев считает, что президенту США удалось напугать европейцев до такой степени, чтобы они поняли, что прежнего формата отношений с США, одноканального, когда Вашингтон ради сохранения союзнических отношений будет готов на все, не будет, передает НСН.

20 января 2017 года состоялась инаугурация Дональда Трампа в качестве 45 президента Соединенных Штатов. Таким образом сегодня исполняется ровно год, как он находится на своем посту. Победа Трампа на президентских выборах, с одной стороны, оказалась для многих большой неожиданностью, по некоторым сведениям, в том числе и для самого Трампа. С другой стороны, приход в Белый дом человека, совершенно нового для американской политической элиты, давал основания для серьезных изменений в политике США. Тем более, что у него самого планы были весьма амбициозные.

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«Но не до такой степени, чтобы европейцы сами пошли на какой-то серьезный разрыв с Соединенными Штатами.

Европейцы ненавидят Трампа, но продолжают двигаться в фарватере Вашингтона. Это следует считать колоссальным успехом Трампа», - сказал он.