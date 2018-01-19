Палата представителей США продлила финансирование правительства до 16 февраля
Палата представителей в конгрессе США одобрила законопроект о продлении федерального финансирования правительства до 16 февраля. Об этом сообщает Reuters.
Принятие законопроекта позволит избежать приостановки работы правительства.
Теперь документ отправлен на рассмотрение в сенат. Срок согласования истекает в полночь 19 января.
Ранее глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что строительство стены на границе с Мексикой обойдется США примерно в $20 млрд.