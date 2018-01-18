Генерал-губернатор Канады подарила Порошенко снимок Киева из космоса
Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт в ходе визита на Украину подарила президенту Петру Порошенко фотографию Киева, сделанную с МКС. Об этом он написал в твиттере.
«Это фантастический кадр. Не техническая съемка со спутника, а фото, сделанное с душой. Невероятно благодарен за такой подарок для меня и для всей Украины!» — написал Порошенко.
Ранее сообщалось, что Петр Порошенко получил в подарок «Путеводитель по Крыму» от неизвестных дарителей в 2016 году.
Президенту Украины подарили в том числе икону «Николай Чудотворец» от президента конгресса украинцев и два собственных портрета из камня от Росса Ларкина из Канады.
Сьогодні у подарунок від Генерал-губернатора Канади @GGJuliePayette отримав фото України, яку вона особисто зробила з космосу— Петро Порошенко (@poroshenko) 18 января 2018 г.
Це фантастичний кадр. Не технічна зйомка із супутника, а фото, зроблене з душею. Надзвичайно вдячний за такий подарунок для мене і для всієї України! pic.twitter.com/LLetYPC8Dz