Генерал-губернатор Канады подарила Порошенко снимок Киева из космоса

Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт в ходе визита на Украину подарила президенту Петру Порошенко фотографию Киева, сделанную с МКС. Об этом он написал в твиттере.

«Это фантастический кадр. Не техническая съемка со спутника, а фото, сделанное с душой. Невероятно благодарен за такой подарок для меня и для всей Украины!» — написал Порошенко.

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Ранее сообщалось, что Петр Порошенко получил в подарок «Путеводитель по Крыму» от неизвестных дарителей в 2016 году.

Президенту Украины подарили в том числе икону «Николай Чудотворец» от президента конгресса украинцев и два собственных портрета из камня от Росса Ларкина из Канады.