Тиллерсон рассказал о результатах санкций против КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал о последствиях санкций против КНДР, введенных международным сообществом, передает РИА «Новости».

По словам госсекретаря, власти Японии недавно задержали сотни рыболовных судов из Северной Кореи, дрейфовавших в территориальных водах Японии.

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«Две трети людей на этих судах умерли. Они не пытались сбежать (из КНДР — «Газета.Ru»). Те, кто не умер, хотели вернуться домой, поэтому они (японцы — «Газета.Ru») вернули их в Северную Корею. Они выяснили, что их послали зимой ловить рыбу из-за нехватки продовольствия. И их послали ловить рыбу без достаточного количества топлива, чтобы вернуться назад», — сказал Тиллерсон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогает Северной Корее «обходить» международные санкции.