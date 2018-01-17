Путин посетил Форум малых городов и исторических поселений

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Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений призвал города России развивать собственные конкурентные преимущества, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Каждому малому городу и историческому поселению важно тщательно проанализировать все свои возможности и конкурентные преимущества, определить основные направления для развития, в том числе и для малого бизнеса, для туризма», — сказал Путин.

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Президент отметил, что важно обратить внимание «на ключевые вещи, на «изюминки».

Ранее Путин попробовал пастилу в Коломне.