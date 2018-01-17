СМИ: Трамп смог отличить льва от носорога в тесте на умственные способности

Стали известны подробности медицинского теста, который проходил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на протокол обследования.

Для оценки когнитивных способностей Трампа его лечащий врач Ронни Джексон выбрал так называемый Мока-тест (Монреальская шкала оценки когнитивных функций). Он позволяет проверить кратковременную память, ориентацию во времени, внимание и абстрактное мышление.

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В частности, Трамп должен был назвать нарисованных на бумаге животных, таких как лев, носорог и верблюд, найти сходство между апельсином и бананом, указать сегодняшнюю дату и место, в котором он находится, и выполнить другие задания.

Из 30 возможных пунктов президент США набрал 30. По словам ряда экспертов, это позволяет исключить версию о слабоумии Трампа, которую ему приписывают некоторые оппоненты. Тем не менее, как рассказал канадский психиатр Кеннет Шульман, на основании только подобных когнитивных тестов серьезные выводы делать преждевременно.

Ранее Рони Джексон заявил, что результаты проверки умственных способностей главы государства показали нормальный результат.