Германия и Польша привлекут экспертов к вопросу о репарациях

Германия и Польша договорились о создании комиссии, которая рассмотрит призывы польской стороны к выплате репараций за действия немцев во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Reuters.

Правящая партия «Право и справедливость» подняло этот вопрос, хотя правительство Польши пока не заявляло официального требования.

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Новый министр иностранных дел страны Яцек Чапутович и его немецкий коллега Зигмар Габриэль во время своей первой встречи сказали, что не хотели, чтобы этот вопрос навредил двусторонним отношениям.

«У нас есть четкая законодательная позиция, что все вопросы с репарациями уже прояснены. Но бессмысленно говорить об этом с точки зрения закона, если в соседней стране идут общественные обсуждения», – сказал Габриэль.

В связи с этим он заявил о необходимости привлечь к этому вопросу экспертов.

В августе 2017 года премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что Варшава имеет право запросить от Германии репарации за нанесенный стране ущерб во время Второй мировой войны.