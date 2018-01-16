Порошенко обвинил Россию в желании «уничтожить» украинское государство

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия хочет «уничтожить» украинское государство. Об этом сообщает УНН.

«Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую «сферу влияния», уничтожить украинское государство как таковое», — сказал Порошенко в ходе выступления на приеме руководителей дипломатических представительств.

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По его словам, самым действенным предохранителем против возрождения «имперских амбиций и аппетитов России» является «демократическая, успешная и независимая Украина».

Ранее Порошенко «окончательно попрощался» с Россией от имени Украины.