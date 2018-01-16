Белый дом объяснил, почему Трамп не может быть расистом

Президент США Дональд Трамп не может быть расистом потому, что 10 лет снимался в телешоу «Ученик». С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет New York Post.

«Мне кажется это (обвинение в расизме. — «Газета.Ru») возмутительным заявлением. Если бы президент был тем, кем его назвали, то разве разрешил бы ему [телеканал] NBC 10 лет сниматься в телешоу?» — сказала Сандерс.

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Ранее в США разгорелся скандал из-за того, что Трамп назвал африканские страны «вонючими дырами» и посетовал, что мигранты прибывают в США только оттуда.

После этого президент США заявил, что хочет видеть мигрантов отовсюду.