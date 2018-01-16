ЦИК проверит на нарушения подписи в поддержку Путина в Кургане

Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Майя Гришина сообщила, что будет проведена проверка в связи с возможными нарушениями при сборе подписей в поддержку Владимира Путина, допущенными в Кургане, передает «Интерфакс».

При этом она уточнила, что поскольку подписи аннулированы, эта ситуация никак не отразится на регистрации кандидата.

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«Обращение действительно в ЦИК поступило, дано поручение разобраться, проверить и установить, были ли какие-то нарушения, которые влекут ответственность», — сказала Гришина.

По ее словам, в соответствии с законодательством, подписи, собранные на рабочих местах, не могут быть зачтены в качестве действительных.

Она уточнила, что проверка должна быть проведена в течение 10 дней, «к нарушителям будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством».

Ранее сообщалось, что избирательный штаб действующего президента России Владимира Путина аннулировал подписи, собранные на двух заводах в Курганской области.