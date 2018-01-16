Кадыров вошел в литовский «список Магнитского»

Глава Чечни Рамзан Кадыров вошел в литовский аналог «списка Магнитского». Список лиц, которым запрещен въезд в страну, опубликован на сайте департамента миграции Литвы.

Отмечается, что продолжительность запрета на въезд каждый раз определяется индивидуально, с учетом обстоятельств конкретного дела.

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Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов назвал решение властей Литвы «пустышкой, которая не заслуживает внимания» главы Чечни.

«Хочу огорчить литовские власти, которые длительное время лелеяли мечту о похищении Рамзаном Кадыровым этой страны. Литва никогда не входила и не входит в перечень стран, которые его интересуют хотя бы из простого любопытства», — заявил Каримов РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что президент Литвы Даля Грибаускайте подписала аналог «закона Магнитского».