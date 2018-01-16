Трамп опроверг оскорбления в адрес Гаити и других стран

Президент США Дональд Трамп опроверг заявление сенатора Ричарда Дербина о том, что он назвал Гаити, Сальвадор и страны Африки «вонючими дырами». Об этом Трамп написал в своем твиттере.

«Сенатор Дики Дербин полностью исказил то, что было сказано на собрании по DACA (программе отложенной депортации для детей мигрантов — «Газета.Ru»). Сделки не могут заключаться, когда нет доверия!» — отметил Трамп.

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Дербин ранее подтвердил, что Трамп грубо высказался в отношении ряда стран, использовав «исполненный ненависти» и «расистский» язык.

Ранее Трамп заявил, что не является расистом.