Трамп: я не расист

Президент США Дональд Трамп выступил перед репортерами в ночь на 15 января во Флориде и объявил, что он не расист, сообщает CNN.

Это заявление было сделано в качестве попытки оправдаться после сообщений о том, что президент назвал африканские страны «вонючими дырами».

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«Нет, я не расист. Я менее всего склонен к расизму из всех людей, у которых вы когда-либо возьмете интервью», – сказал Трамп.

Ранее два сенатора США от республиканской партии заявили, что не слышали слова Трампа о «вонючих дырах», которые тот сказал в ходе обсуждения проблемы мигрантов.