СМИ: по делу Керимова арестован швейцарский бизнесмен

Власти Франции взяли под стражу швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, предположительного, причастного к делу российского сенатора Сулеймана Керимова, сообщает Nice-Matin.

По данным издания, Штудхальтер был задержан и заключен под стражу в превентивном порядке 12 января. По версии следствия, он был «подставным лицом Керимова» в ходе операций по приобретению недвижимости и отмыванию средств. Бизнесмен отрицает обвинения в свой адрес.

Ранее сообщалось, что суд Экс-ан-Прованса отказался арестовать Сулеймана Керимова, но увеличил залог до €40 млн.