Порошенко заподозрили в госизмене после обещания не вредить России

Депутат Верховной рады Виталий Куприй собирается направить запрос в СБУ по факту «государственной измены» президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я считаю, что общество должно быть уверено в идентичности почерка Порошенко в просьбе к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты», – написал Куприй в фейсбуке, отметив, что собирается подать запрос 15 января и опубликовать ответ СБУ в феврале.

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Ранее телеканал «Рустави-2» опубликовал копии обращений президента Украины в ФСБ, которые были направлены в ведомство в феврале 2007 года в связи с тем, что Порошенко не был допущен на территорию России.

Тем временем, в администрации Порошенко назвали подделкой обнародованные обращения в ФСБ.