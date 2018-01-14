В администрации Порошенко назвали подделкой обнародованные обращения в ФСБ

В администрации президента Украины Петра Порошенко назвали «низкопробной подделкой и фейком» обнародованные телекомпанией «Рустави-2» обращения, которые глава государства якобы направлял в ФСБ России.

«Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены», — указали в администрации Порошенко на несоответствие в документах.

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Представители президента также подчеркнули, что рассчитывают на публичные извинения со стороны изданий «Украинская правда» и Newsone, распространивших эту информацию.

Ранее телекомпания «Рустави-2» опубликовала копии обращений президента Украины Петра Порошенко в ФСБ, которые якобы были направлены в ведомство в феврале 2007 года в связи с тем, что Порошенко не был допущен на территорию России.