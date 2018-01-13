В МИД оценили слова Трампа по Ирану

В Москве считают ультиматумом позицию президента США Дональда Трампа в отношении иранской сделки, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает «Интерфакс».

По словам Рябкова, он не увидел в словах Трампа «никаких приглашений к Ирану вступить в диалог».

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«Это ультиматум, Иран просто должен «сдаться»», — сказал Рябков, отметил, что это противоречит не только принципам, на которых строятся международные отношения, но и логике, которая заложена в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий).

Ранее Трамп заявил, что собирается в последний раз отложить на неопределенное время санкции в отношении Ирана, связанные с ядерной программой этой страны.