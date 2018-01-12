Американский посол в Панаме уходит из-за действий Трампа

Посол США в Панаме Джон Фили подал в отставку, потому что больше не в состоянии работать на американского президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Бывший пилот американской морской пехоты признался, что, принося присягу, обещал преданно служить президенту и администрации, не показывая своих политических убеждений, даже если не поддерживает определенные политические решения.

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«Мои наставники дали мне ясно понять, что, если я решу, что не могу быть аполитичным, мой долг уйти в отставку. Это время пришло», — сообщил Фили.

Госдепартамент подтвердил, что дипломат уже уведомил их о своем решении уйти по личным причинам с 9 марта.

Ранее советник президента США по экономическим вопросам Гэри Кон подготовил заявление об отставке, потому что остался недоволен реакцией США на события в Шарлотсвилле.