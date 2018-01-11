Президент Боливии назвал коку символом единства и свободы

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что листья коки являются символом единства и солидарности граждан страны. Об этом он написал в своем твиттере.

«Листья коки пытаются демонизировать, чтобы уничтожить нашу идентичность, наше достоинство. Благодаря единству нашего народа мы выиграли эту битву. Сегодня кока является нашим символом единства, свободы и солидарности», — написал он.

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В 2016 году Эво Моралес подарил папе Римскому Франциску три книги о пользе листьев коки для здоровья.

В июле папа Франциск попробовал листья коки во время визита в Латинскую Америку.