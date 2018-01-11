В Госдуме отказались направить делегацию на январскую сессию ПАСЕ

Россия не будет представлять свою делегацию на Парламентскую ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в январе, заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, передает РИА «Новости».

Толстой объяснил это тем, что нет гарантии недискриминации прав национальных делегаций.

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По его словам, российские парламентарии попытаются убедить лидеров ПАСЕ, что нужны сущностные изменения в работе организации.

Ранее член делегации Совета Федерации в ПАСЕ Алексей Александров заявил, что Россия не примет участия в работе ПАСЕ из-за дискриминации.