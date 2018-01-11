Посольство России в США заявило о продолжающемся давлении на российские СМИ

Посольство России в США осудило требование американских властей к компании RIA Global LLC зарегистрироваться в качестве иностранного агента, назвав это ударом по российско-американским отношениям. Сообщение опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

«Россия последовательно выступает против ограничения свободы прессы. В том числе в работе иностранных СМИ и журналистов. Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества. Дело дошло до отзыва виз, выдворений российских журналистов, участились попытки иностранных спецслужб склонить их к сотрудничеству», — говорится в сообщении.

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В посольстве отметили, что подобные действия не отвечают национальным интересам Штатов, а наносят ущерб их престижу и авторитету.

Ранее сообщалось, что минюст США потребовал от компании RIA Global LLC зарегистрироваться в качестве иностранного агента.