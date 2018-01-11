Борис Джонсон рассказал о важности иранской ядерной сделки

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что ядерное соглашение с Ираном «несет безопасность и процветание иранскому народу и всему миру», сообщает РИА «Новости».

«Великобритания всегда твердо заявляла: соглашение по иранской ядерной программе является ключевым, оно делает мир безопаснее. Жизненно важно, чтобы мы продолжили работу с европейскими партнерами для сохранения этой сделки. Соглашение несет безопасность и процветание иранскому народу и всему миру. И эти совместные интересы лягут в основу наших переговоров в Брюсселе», — говорится в заявлении Джонсона.

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11 января глава МИД Британии прибудет в Брюссель, где проведет совещание с коллегами из Ирана, Франции и Германии, а также главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Ранее сообщалось, что Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон решили «пристально следить» за Ираном.