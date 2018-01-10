В список кандидатов в доверенные лица Путина вошли 600 человек

Избирательный штаб президента России Владимира Путина планирует закончить формирование списка доверенных лиц кандидата на пост главы государства до конца января, заявил один из сопредседателей штаба Александр Румянцев, передает «Интерфакс».

«Собраны представления на 600 кандидатов в доверенные лица, идет их тщательный отбор», — сказал Румянцев.

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По его словам, кандидату были переданы 264 кандидатуры, по которым была проведена документальная проверка. Румянцев также подчеркнул, что список был серьезным образом изменен в сравнении с предыдущей предвыборной кампанией.

Ранее сообщалось, что Путин попросил сопредседателей своего штаба «действовать в рамках закона».