Саакашвили хочет найти на Украине «300 спартанцев»

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что планирует найти на Украине «300 спартанцев, которые будут управлять страной», передает РИА «Новости».

«Я собираюсь начинать с завтрашнего дня ездить по стране, начинать набор людей для новой власти. Я собираюсь найти этих 300 спартанцев, которые будут управлять страной другими методами», — сказал Саакашвили.

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Он также заявил, что власти хотят отвлечь его сторонников от политических акций при помощи уголовного дела, возбужденного в его отношении.

Ранее Саакашвили рассказал о допросе по делу о расстрелах на Майдане.