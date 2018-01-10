Спикер парламента Молдавии назначил семь членов правительства

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду в обход президента Игоря Додона назначил главой МИД посла в Швейцарии Тудора Ульяновски, а также утвердил еще шесть членов правительства, передает РИА «Новости».

Церемония принятия присяги прошла в резиденции Додона.

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Главой Минэкономики назначен экс-премьер республики Кирилл Габурич. Вице-премьером по европейской интеграции стал глава Народно-европейской партии Молдавии Юрий Лянкэ, который до этого занимал пост вице-спикера парламента. Вице-премьером по реинтеграции стала Кристина Лесник, главой министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — Светлана Чеботарь, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — Ливиу Волконовича, а министром юстиции — Александр Тэнасе, который ранее руководил КС.

Ранее КС Молдавии дал полномочия назначить главу МИД и членов кабмина в обход президента.