Президент Южной Кореи заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Сеул готов к переговорам с Пхеньяном на высшем уровне, в том числе к встрече южнокорейского президента и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

При этом он отметил, что для этого должны быть выполнены определенные условия.

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«Переговоры ради переговоров не могут быть целью», — отметил Мун Чжэ Ин.

Он добавил, что денуклеаризация КНДР столь же важна, как и налаживание отношений между двумя странами.

Ранее в Госдепе назвали переговоры между Сеулом и Пхеньяном шагом к денуклеаризации.