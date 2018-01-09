В Госдепе назвали переговоры между Сеулом и Пхеньяном шагом к денуклеаризации

В Госдепе заявили, что переговоры между Южной Кореей и КНДР являются хорошим шагом к денуклеаризации полуострова, сообщает РИА «Новости».

«Нам бы хотелось, чтобы переговоры (по денуклеаризации) прошли, мы хотим денуклеаризации. Это (встреча между представителями Сеула и Пхеньяна) — хороший шаг в этом направлении», — сказал представитель Госдепартамента.

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Также в Госдепе подчеркнули, что довольны участием атлетов из КНДР в грядущих Олимпийских Играх в Южной Корее.

Ранее сообщалось, что Белый дом назвал «прекращением изоляции Пхеньяна» участие спортсменов из КНДР в ОИ-2018.