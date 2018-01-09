Посол России в Мексике дал оценку слухам о вмешательстве России в выборы

Российский посол в Мексике Эдуард Малаян прокомментировал сообщения о якобы вмешательстве России в предстоящие выборы в стране, передает РИА «Новости».

«У России абсолютно нет никаких намерений, да и просто резона для этого, это глупость, кому-то нужно эту тему поддерживать на плаву — вот и стараются ее поддерживать», — сказал Малаян.

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Он подчеркнул, что глава МИД Мексики Луис Видегарай рассказал о перспективах экономического и политического сотрудничества двух стран.

Ранее сообщалось, что советник Трампа заподозрил Россию во вмешательстве в выборы в Мексике.