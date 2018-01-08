Иран предупредил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ

Власти Ирана заявили, что могут пересмотреть свое решение по сотрудничеству МАГАТЭ, если США не будут выполнять свои обязательства по ядерной сделке от 2015 года, сообщил Reuters.

«Если США не станут выполнять обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, Исламская республика Иран может принять решения, которые затронут ее текущее сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)», – сказал президент Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что государство собирается провести консультативное совещание с тремя странами-членами Евросоюза относительно ядерного соглашения.