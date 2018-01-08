Макрон решил подарить Си Цзиньпину коня

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Китай решил подарить председателю КНР Си Цзиньпину кавалерийского коня. Об этом сообщает Reuters.

Французский президент в качестве подарка выбрал восьмилетнего мерина по кличке Везувий, входившего в президентский кавалерийский корпус.

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Подчеркивается, что Макрон — любитель «подарков со смыслом». В 2014 году во время визита в Париж Си Цзиньпин восхитился тем, что его сопровождали 104 французских всадника.

Макрон прибыл в Китай с трехдневным визитом. Здесь он намерен обсудить развитие китайско-французских отношений, а также попытаться продвинуть французский бизнес на китайский рынок.

Ранее сообщалось, что Макрон хочет сделать французский самым употребляемым языком в мире.