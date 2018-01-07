В Киеве призвали признать советский период «оккупацией»

РИА «Новости»

Киеву необходимо признать «оккупацией» советский период, заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, сообщает «Обозреватель».

Он заявил, что власти Украины нужно предпринять «политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 17—21 годов до современного государства».

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«Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», — заявил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в очередной раз подчеркнул значимость введения безвизового режима с Евросоюзом. В связи с этим Порошенко заявил, что Киев сказал «окончательное «прощай» России.