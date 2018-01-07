В Киеве призвали признать советский период «оккупацией»

Киеву необходимо признать «оккупацией» советский период, заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, сообщает «Обозреватель».

Он заявил, что власти Украины нужно предпринять «политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 17—21 годов до современного государства».

Реклама

«Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», — заявил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в очередной раз подчеркнул значимость введения безвизового режима с Евросоюзом. В связи с этим Порошенко заявил, что Киев сказал «окончательное «прощай» России.