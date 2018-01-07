Ким Чен Ын призвал создать условия для объединения Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем обращении призвал Северную и Южную Корею наладить отношения, чтобы создать условия для дальнейшего объединения. Его слова приводит северокорейское агентство ЦТАК.

В заявлении говорится, что две страны не должны постоянно оглядываться на свое прошлое.

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«Улучшение отношений Севера и Юга — это отличная возможность объединиться всем жителям Корейского полуострова», — гласит текст сообщения.

Там также подчеркивается, что в настоящий момент необходимо «создать атмосферу для национального примирения и объединения».

Помимо этого, северокорейский лидер призвал решать кризис совместными усилиями, но без привлечения посредников.

Ранее представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор впервые за два года.