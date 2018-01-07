СМИ: Тереза Мэй уволит нескольких министров

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник, 8 января, объявит о перестановках в кабинете министров. Об этом пишет газета The Sunday Times, передает Reuters.

По данным газеты, на место целого ряда уволенных министров придут новые лица. Однако, как отмечается, свои посты сохранят министры иностранных и внутренних дел, министр финансов и министр по Brexit.

Также ожидается, что Мэй назначит нового главу аппарата правительства. Ранее этот пост занимал Дэмиан Грин, однако он был уволен из-за скандала с порнографией.