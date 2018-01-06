В комитете по разведке США заявили о неспособности генпрокурора вести «дело о России»

Член комитета по разведке Крис Стюарт присоединился к списку членов Республиканской партии, которые призвали генпрокурора США Джеффа Сешнса покинуть пост в связи с делом о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США, передает CNN.

«Это трудно для меня, действительно трудно, потому что я думаю, что Джефф Сешнс — один из самых достойных людей в Вашингтоне», — сказал Стюарт.

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По его словам, Сешнс больше не способен далее вести расследование.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп через адвоката просил Сешнса не отказываться от «дела о России».