В ФРГ назвали условия для разрядки ситуации на Корейском полуострове

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что переговоры между Северной и Южной Кореей приведут к разрядке, если Пхеньян откажется от дальнейших провокаций и ракетных испытаний, сообщает РИА «Новости».

«Переговоры, которые должны состояться на следующей неделе, — мы считаем, конечно, что они могут способствовать разрядке сложившейся ситуации, но это возможно только при условии, что режим в Пхеньяне откажется от дальнейших провокаций и прекратит нарушающие международное право ракетные и ядерные испытания», — заявила Деммер.

Ранее председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что в случае политического диалога между Сеулом и Пхеньяном к нему должны будут подключиться США.