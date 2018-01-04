Белый дом усомнился в психическом здоровье Ким Чен Ына

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что в администрации США сомневаются в психическом здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Reuters.

«Президент и наш народ должны быть обеспокоены психическим здоровьем лидера Северной Кореи», — сказала Сандерс.

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Она отметила, что президент США «не собирается быть слабым», а будет, как и обещал, защищать американский народ.

Ранее Трамп заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что у него тоже есть «ядерная кнопка», которая «больше и мощнее».