СМИ: экс-советник Трампа называл Иванку Трамп «тупой, как кирпич»

Бывший советник президента США Дональьда Трампа нелестно отзывался о дочери президента Иванке, пишет WSJ со ссылкой на новую книгу о распрях в Белом доме.

Как утверждается в книге, Бэннон охарактеризовал Иванку Трамп «тупой, как кирпич».

Представитель Иванки Трамп не ответил на просьбу дать комментарий. Сам Бэннон отказался от комментариев. Однако близкий к нему источник заявил, что Бэннон не отрицает своих цитат в книге.

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Ранее Тармп заявил, что его бывший советник «сошел с ума».

Бэннон, консерватор и «националистический идеолог Белого дома», был уволен в августе прошлого года на фоне протестов ультраправых, которые перетекли в беспорядки.