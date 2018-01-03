Пушков: постпред США при ООН беспокоится о смене режима в Иране

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что постоянный представитель США при ООН Никки Хейли созывает Совбез ООН из-за Ирана. Об этом он написал в своем твиттере.

«Хейли все занималась «миром и безопасностью» в Сирии — теперь беспокоится о «мире, безопасности и свободе» в Иране. Иначе говоря, о смене режима», — заявил Пушков.

Ранее Хейли заявила, что США созовут специальные заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке и Совета ООН по правам человека в Женеве в связи с событиями в Иране.