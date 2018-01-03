Посол Украины призвал Канаду расширить санкции против России

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что Киев надеется на расширение канадских санкций, введенных против «нарушителей прав человека из России». Об этом сообщает «Укринформ».

Шевченко заявил, что, согласно с одобренным в конце 2017 года в Канаде «актом Магнитского» первые 30 граждан России «уже попали под персональные санкции как нарушители прав человека».

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«Мы надеемся, что в будущем сможем применить этот закон и против тех россиян, которые преследуют украинцев в Донбассе и на территории России», — заявил Шевченко.

По его словам, Канада «показала миру очень достойный пример последовательного давления на Россию».

Ранее в посольстве России назвали бессмысленными санкции Канады.