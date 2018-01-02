Премьер Литвы заявил о необходимости восстановить прерванные контакты с Россией

Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис считает, что в наступившем году Литва должна восстановить отношения с российскими властями, передает «Интерфакс».

В интервью местным СМИ он назвал прежнюю политику изоляции невыгодной для Евросоюза.

«Мы уникальное государство ЕС без любых, я подчеркиваю — абсолютно никаких контактов с (российским) государством, хотя другие страны, те же соседние государства, очень активно работают над экономическими вопросами», — заявил Сквярнялис.

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По его словам, к возобновлению связей с Москвой нужно подходить прагматично, одновременно нельзя отказаться и от стратегических позиций по Украине.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что важно «сотрудничать и торговать» с Россией, а не воевать.