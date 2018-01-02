Трамп призвал посадить в тюрьму помощницу Клинтон

Президент США Дональд Трамп призвал посадить в тюрьму помощницу экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон Хуму Абедин. Об этом он написал в твиттере.

«Помощница жуликоватой Хиллари Хума Абедин обвиняется в несоблюдении базовых протоколов безопасности. Она вложила секретные пароли в руки иностранных агентов… Тюрьма!», — написал Трамп.

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Ранее сообщалось, что расследовавший дело о переписке Клинтон замглавы ФБР Эндрю Маккейб может оставить пост.

В прошлом году мужа экс-советницы Клинтон приговорили к 21 месяцу тюрьмы за отправку интимных фото.