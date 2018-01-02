КС Молдавии дал полномочия назначить главу МИД и членов кабмина в обход президента

Конституционный суд Молдавии постановил, что председатель парламента или премьер могут назначить главу МИД и еще шесть членов правительства вместо президента, передает РИА «Новости».

«В соответствии со статьей 91 конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и.о. издаст декрет о назначении членов правительства и примет их присягу», — заявил на заседании член КС Игорь Доля.

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Ранее глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк предложил заменить ряд членов правительства. Президент Молдавии Игорь Додон утвердил предложенные отставки, но дважды отказался назначить новых членов правительства.

В декабре Додон рассказал о двух сценариях развития отношений с Россией после Нового года.