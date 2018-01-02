Пушков: Польша устала от «успехов» Порошенко

Российский сенатор Алексей Пушков ответил слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который ранее заявил, что страна не намерена принимать беженцев из мусульманских государств из-за большого потока беженцев с Украины.

«Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, т.к. принимает много украинцев. Не иначе как устали от «успехов» Порошенко», — написал Пушков в своем твиттере.

Ранее власти Польши отказались принимать беженцев из мусульманских стран.