В Госдуме рассказали о роли США в борьбе с ИГ

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что американская коалиция отвоевала почти 100% территории «Исламского государства» в Ираке и Сирии, сообщает RT.

«Участие коалиции США в разгроме ИГ в Сирии вообще сыграло минимальную роль. Мы знаем, что особенно в последнее время американцы ведут деятельность, направленную на поддержку боевиков. Они выводят из осажденных зон главарей ИГ, пытаются создать на территории Сирии очаги для наращивания новых группировок», — сказал Чепа.

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По его словам, США пытаются присвоить себе победу и прикрывают свои действия в Сирии словами о борьбе с террористами.

«Они не могут себе позволить согласиться с тем, что разгром ИГ — не результат деятельности США. Поэтому будут всячески говорить, что это их победа. Но это поражение американцев на территории Сирии», — добавил депутат.

Ранее Трамп рассказал о том, что коалиция США отвоевала почти 100% территорий ИГ в Ираке и Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.