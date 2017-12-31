Пушков: не стоит жалеть об отмене визита американских сенаторов

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что не стоит сожалеть о несостоявшемся визите в Москву американских сенаторов.

«Несостоявшийся визит в Москву сенаторов США вряд ли помог бы улучшению отношений. Лекций о демократии мы уже наслушались. Жалеть не о чем», – написал Пушков в твиттере.

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Ранее сообщалось, что посольство России в США не выдало визу американскому сенатору и члену делегации конгресса Джоан Шаин, поскольку она попала в «черный список». Все остальные члены делегации конгресса, направлявшейся в Россию, получили визы.

В связи с отказом в визе Шаин от поездки в Россию отказались двое других сенаторов – Рон Джонсон и Джон Баррассо.