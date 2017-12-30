Супруга муфтия Дагестана выдвинута кандидатом в президенты России

Инициативная группа граждан, в которую вошли 542 человека, выдвинула кандидатом в президенты России 46-летнюю супругу муфтия Дагестана, главного редактора журнала «Ислам» Айну Гамзатову, сообщает ТАСС.

Об этом рассказала пресс-секретарь Гамзатовой Гуризада Камалова.

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«Выдвижение Айны Гамзатовой кандидатом в президенты России поддержали 542 человека. Собрание инициативной группы, в которую вошли люди разных возрастов, прошло в Махачкале», — сказала Камалова.

По ее словам, в инициативную группу вошли, в частности, врачи, спортсмены, научные и культурные деятели Дагестана.

«Все необходимые для регистрации документы в ЦИК будут направлены до 5 января», - добавила она.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России отклонил поданную оппозиционером Алексеем Навальным жалобу, касающуюся отказа ЦИК России зарегистрировать инициативную группу по самовыдвижению на президентских выборах.