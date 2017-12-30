В МИДе ответили Испании на заявления о «русских хакерах» в Каталонии

Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов назвал бездоказательными обвинения испанских властей в адрес России в киберагрессии во время референдума в Каталонии, передает «Интерфакс».

«Мы с самого начала каталонского кризиса заявили, что обвинения в киберагрессии в адрес России звучат бездоказательно и провокационно», — сказал Титов.

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Он также подчеркнул, что российская сторона рассматривает события в Каталонии как внутреннее дело Испании.

Ранее сообщалось, что российском посольстве сочли «опасными» заявления о «русских хакерах» в Каталонии.