Захарова назвала позором для Украины ситуацию с Саакашвили

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили является позором для украинского народа. Об этом она сказала в интервью сайту kp.ru.

«Это позор для украинского народа: человек пришлый стоит у руля политических процессов и дестабилизирует ситуацию, занимается грязными играми, занимается только разрушением», — сказала Захарова.

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По ее словам, это является еще проблемой и для грузинского народа.

«Проблема в том, что он один из самых раскрученных представителей Грузии в мире, и по его неадекватному поведению судят обо всем народе», — заявила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если в России будут «майданы», то по улицам будут бегать «саакашвили».